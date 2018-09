Obama hent út úr Disneylandi

Á laugardaginn var Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, að ávarpa stuðningsmenn Demókrataflokksins í Kaliforníu. Þar sagði hann frá heimsókn sinni í Disney Magic Kingdom skemmtigarðinn í Kaliforníu, þar sem honum ásamt nokkru skólabræðrum var vísað út úr garðinum fyrir að reykja.

Hann hafði ferðast til Kaliforníu með vinum sínum til að mæta á tónleika með hljómsveitinni Kool & the gang og ákváðu þeir að stoppa við í Disney garðinum í leiðinni. Þeir vinirnir ákváðu að kveikja sér í sígarettu og ekki leið langur tími þar til tveir Disney lögregluþjónar gengu að Obama og félögum hans og vísuðu þeim út úr garðinum.

Robert Iger, forstjóri Disney, brást við ræðu Obama og sagði að fyrrverandi forsetinn væri ávallt velkominn aftur í skemmtigarðinn svo lengi sem hann myndi ekki reykja inn í honum.

Hér að neðan má sjá ummæli Obama um heimsókn sína í skemmtigarðinn.

„I was booted from the Magic Kingdom.“ Obama tells California crowd about his rebellious college visit to Disneyland https://t.co/HvrbzYN89C pic.twitter.com/agYVhZowlZ

— CBS News (@CBSNews) September 8, 2018