Florence lætur til sín taka: Sjór gengur á land og þúsundir án rafmagns – Sjáðu myndböndin

Fellibylurinn Florence er búinn að ná landi í við strendur Norður- og Suður-Karólínu í Bandaríkjunum og er sjór farinn að ganga á land með tilheyrandi flóðum og skemmdum. Talið er að 156 þúsund heimili séu án rafmagns.

Eins og kom fram í úttekt DV í gær er hættan á stórflóðum af völdum áhlaðanda mikil. Áðhlaðandi er breyting á stöðu sjávar vegna sterkra vinda sem þrýsta á yfirborð sjávar og öldurnar hrannast upp fyrir venjulega sjávarhæð. Þetta hefur þegar gerst og hefur sjór gengið á land, eins og sjá má hér að neðan.

Mikill vindur og úrkoma fylgir Florence sem eykur enn hættuna á flóðum, einna helst á svæðum við strendur ríkjanna. Búist er við því að Florence muni láta til sín taka alla helgina og hefur Roy Cooper, ríkisstjóri Norður-Karólínu, varað við því að það versta sé ekki yfirstaðið.

WATCH: Video captured near Topsail Beach shows a gas station canopy smashing to the ground during #HurricaneFlorence. pic.twitter.com/TlGNILxuqL

— WWAY News (@WWAY) September 14, 2018