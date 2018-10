60 karlmenn skiptast á að fara heim til hennar á hverju kvöldi – Ástæðan er ótrúleg

Á hverju kvöldi ganga tveir karlmenn að heimili 66 ára konu og fara inn í húsið. 60 karlar skiptast á um að gera þetta á hverju kvöldi og hafa gert það í 10 ár. Eflaust þykir einhverjum undarlegt að svo margir karlar heimsæki einhleypa konu á hverju kvöldi en ástæðan fyrir þessum heimsóknum er vægast sagt ótrúleg.

Kathy Felt býr í Sandy í Utah í Bandaríkjunum og hefur búið í sama húsinu í tæplega fjörtíu ár. Það eru karlar úr hverfinu hennar sem skiptast á um að heimsækja hana á hverju kvöldi og aðstoða. Kathy er með MS sjúkdóminn og þarf að nota hjólastól til að komast ferða sinna. Hún getur ekki sjálf komist úr stólnum og upp í rúm á kvöldin.

Þar koma karlarnir 60 til sögunnar því þeir skiptast á að koma heim til hennar og lyfta henni upp í rúm og gera hana klára fyrir svefninn. Þetta gerir Felt kleift að búa heima og sofa í eigin rúmi í stað þess að fara á hjúkrunarheimili. Enginn skortur er á sjálfboðaliðum og fleiri vilja gjarnan leggja hönd á plóg ef þörf krefur. CNN skýrir frá þessu.

Felt greindist með MS 1978 en þá voru synir hennar tveir litlir. Sjúkdómurinn getur haft áhrif á sjónina, jafnvægið, vöðvastjórn og aðra mikilvæga þætti í líkamsstarfseminni. Eftir því sem sjúkdómurinn ágerðist féll meiri ábyrgð og vinna á synina Chad og Todd. Svo var komið 2006 að sjúkdómurinn hafði ágerst svo mikið að Felt þurfti aðstoð við að komast upp í rúm og framúr. Synir hennar óku heim til hennar tvisvar á dag til að hjálpa henni en þetta var um 10 mínútna akstur hvora leið.

„Svona gekk þetta í um eitt og hálft ár, kannski lengur. Þeir komu mér á fætur á morgnana og upp í rúm á kvöldin. Stærsta gjöfin og stærsta lán mitt í lífinu eru synir mínir.“

En þetta tók á og var á stundum erfitt fyrir synina og Felt var farin að hugleiða að flytja inn á hjúkrunarheimili. En þá kom nágranni hennar í næsta húsi, Keith Pugmire, til sögunnar. Hann vissi sem var að það er dýrt að dvelja á hjúkrunarheimilum.

„Við hittumst sem nágrannar og sóknarbörn og sögðum: „Hvað getum við gert til að hjálpa þér og fjölskyldu þinni Kathy?““

Sagði Pugmire í samtali við CNN og bætti við:

„Það var ákveðið að það besta sem við gætum gert væri að tveir karlar kæmu á hverju kvöldi og hjálpuðu henni.“

Pugmire og Felt ræddu ekki hversu lengi þetta fyrirkomulag ætti að vara.

„Hann sagði að við ættum að gera þetta eins lengi og við gætum.“

Sagði Felt.

Það var fyrir 10 árum.

Vel skipulagt

Pugmire og Felt hafa verið nágrannar og vinir í 38 ár. Pugmire bjó til kerfi til að halda utan um aðstoðina við Felt. Í upphafi voru það 20 til 30 karlar sem tóku þátt og kenndi Pugmire þeim hvernig ætti að lyfta Felt upp í rúm, hvernig ætti að ganga frá hjólastól hennar í hleðslu og tryggja að lyfin hennar og vatn væru innan seilingar. Með tímanum bættist í hópinn og nú eru það 60 karlar sem skiptast á að koma og hjálpa Felt.

Synir hennar koma á morgnana og hjálpa henni á fætur.

Í samtali við CNN vitnaði Pugmire í lag the Hollies, He Ain‘t Heavy, He‘s My Brother, frá 1969 og sagði það eiginlega vera innblásturinn að þessu.

„Við erum öll hér saman og við eigum að hjálpast að á þessu ferðalagi.“

Auk karlanna sjá þrjár vinkonur Felt um að versla inn fyrir hana og aðstoða hana við húsverkin en þetta hafa þær gert árum saman.