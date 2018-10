Íranskar morðsveitir sagðar hafa verið sendar til Danmerkur – Óttuðust fjöldamorð

Eins og fram kom í fjölmiðlum á föstudaginn var danska lögreglan með umfangsmiklar aðgerðir á Sjálandi sem fólust meðal annars í að lokað var fyrir nær allar samgöngur til og frá eyjunni. Lögreglan hefur verið frekar fámál um ástæður þess að hún var með svo mikinn viðbúnað en nú eru málin aðeins farin að skýrast miðað við fréttaflutning danskra fjölmiðla. Berlingske skýrir frá því í dag að leyniþjónusta lögreglunnar, PET, óttist að íranskar morðsveitir hafi verið sendar til Danmerkur í þeim tilgangi að drepa marga Írana, sem búa í Danmörku, og eru andstæðingar klerkastjórnarinnar.

Samkvæmt heimildum blaðsins óttaðist PET að um hreinar fjöldaaftökur yrði að ræða. Var því brugðist við af miklum þunga eins og stór hluti dönsku þjóðarinnar upplifði á föstudaginn.

Í tæplega eitt ár hefur Írani, sem er yfirlýstur andstæðingur klerkastjórnarinnar, sem býr í Ringsted notið verndar leyniþjónustunnar. Í hverfinu sem hann býr í er alltaf fjölmennt lögreglulið sem gætir öryggis hans. Leitað er að sprengjum í bílum sem aka um hverfið, hátæknibúnaður er notaður til að lesa skráningarnúmer á bifreiðum og fólk er beðið um að sýna skilríki ef það er á ferð um hverfið. Jótlandspósturinn skýrir frá þessu. Heimildarmenn blaðsins, sem búa í hverfinu, segja að lögreglumenn frá PET séu sífellt á ferli í hverfinu.

Maðurinn sem þarna býr er meðlimur í írönsku andspyrnuhreyfingunni Arab Struggle Movement for the Liberation of Alahwaz (ASMLA) sem berst fyrir sjálfstæði samnefnds héraðs í Íran. Nýlega var ráðist á liðsmenn íranska byltingarvarðliðsins í bænum al-Ahwaz og 25 drepnir og 70 særðir. ASMLA neitar að bera ábyrgð á árásinni en fagnar henni. Írönsk stjórnvöld saka ASMLA um að bera ábyrgð á árásinni og segja Dani skjóta skjólshúsi yfir liðsmenn samtakanna.

Maðurinn, sem býrí Ringsted, býr í fjölbýlishúsi þar sem margar barnafjölskyldur búa. Íbúar segja að það séu liðsmenn PET alltaf til staðar. Þeir séu á heimili mannsins og í hverfinu og fylgi manninum hvert sem hann fer.

Álíka mál víðar í Evrópu

Málið kemur upp á svipuðum tíma og álíka mál hafa komið upp víðar í Evrópu þar sem írönsk stjórnvöld eru sökuð um að ofsækja íranska andstæðinga sína og að hafa hugsanlega staðið á bak við árásir á þá.

Á síðasta ári var Ahmed Mola Nissi, leiðtogi ASMLA í Hollandi skotinn til bana í Haag. Lögreglunni hefur ekki tekist að upplýsa málið. Það hefur þó vakið grunsemdir að tveimur írönskum stjórnarerindrekum var vísað úr landi skömmu eftir morðið án skýringa.

Á þriðjudaginn skýrðu franskir fjölmiðlar frá því að franska lögreglan saki írönsku leynilögregluna um að hafa gefið fyrirmæli um árás á meðlimi íranskra andspyrnuhreyfinga en frönsku lögreglunni tókst að koma í veg fyrir árásina sem átti að gera í júní. Það mál hefur haft þær afleiðingar að þýsk yfirvöld hafa framselt íranska stjórnarerindreka til Frakklands. Lögreglan í Belgíu hefur einnig handtekið nokkra vegna málsins.

Stjórnarerindrekinn er grunaður um að hafa hitt par í Lúxemborg og skipað þeim að ráðast á meðlimi írönsku andspyrnuhreyfingarinnar. Þar sem hann hitti parið utan Þýskalands telja þýskir dómstólar að hann njóti ekki friðhelgi stjórnarerindreka og því verður hann framseldur.