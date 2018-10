Virtist hinn fullkomni eiginmaður: Myrti svo eiginkonuna og lét sig hverfa – Ekki sést í þrjú ár

Bretinn Peter Chadwick virtist vera hinn fullkomni eiginmaður. Hann átti frábæran starfsferil að baki, hafði sankað að sér milljónum og átti fjölskyldu sem virtist hamingjusöm. En árið 2012 breyttist allt saman þegar skuggaleg leyndarmál hans voru afhjúpuð.

Framhjáhald með fjölda kvenna

Chadwick, sem hafði hagnast mikið á fasteignabraski, hafði haldið framhjá eiginkonu sinni, Quee Choo, til rúmlega 20 ára með fjölda kvenna. Fjölskyldan, hjónin og þrír synir hennar, bjó í Kaliforníu þar sem hún hafði komið sé vel fyrir. Lögregla telur að árið 2012 hafi eiginkona Chadwick komist að því að hann hafi verið henni ótrúr – uppljóstrun sem átti eftir að kosta hana lífið.

Viðvörunarbjöllurnar hringdu fyrst þann 10. október þetta ár þegar hvorki Peter né Quee komu og sóttu tvo af drengjum sínum í skólann. Lögregla knúði dyra á heimili þeirra en þar var ekkert sem vakti athygli lögreglu, annað en blóðugt handklæði sem fannst í húsinu.

Lögregla framkvæmdi leit að hjónunum, spurðist fyrir um málið hjá nágrönnum en kom að tómum kofanum. En daginn eftir barst undarlegt símtal frá Peter. Peter sagði lögreglu að hann og eiginkona hans hefðu lent í klóm innbrotsþjófa sem myrtu Quee. Innbrotsþjófarnir hefðu svo numið þau á brott, ekið að landamærum Mexíkó þar sem grafa átti líkið.

Líkið fannst viku síðar

Eðli málsins samkvæmt vakti þetta ákveðnar spurningar hjá lögreglu. Að lokum fór svo að Peter mætti í yfirheyrslur til lögreglu þar sem hann sagði frá örlögum þeirra hjóna. Sár á hálsi og andliti hans vöktu grunsemdir en viku eftir hvarf Quee fannst lík hennar í ruslagámi í San Diego. Réttarlæknir framkvæmdi krufningu og leiddi niðurstaða hennar í ljós að Quee hefði látist af völdum kyrkingar. Lögregla þóttist nokkuð viss í sinni sök og féll grunurinn á Peter. Fór svo að hann var ákærður fyrir morðið og telur lögregla að hann hafi drepið eiginkonu sína vegna yfirvofandi skilnaðar og deilna þeirra um skiptingu eigna.

Látinn laus gegn tryggingu



Það var svo í desember 2012 að Peter var látinn laus gegn 1,8 milljóna dala tryggingu. Ákveðin skilyrði fylgdu lausn hans; hann varð að láta vegabréf sitt af hendi og halda til á heimili foreldra sinna meðan hann beið réttarhalda. Þann 9. janúar 2015, skömmu áður en taka átti málið fyrir, tók Peter hins vegar leigubíl á flugvöllinn í Santa Barbara. Þar skipti hann um föt og síðan tók hann annan leigubíl. Hvert hann fór er lögreglu mikil ráðgáta því ekkert hefur spurst til hans síðan þá, eða í tæp þrjú ár.

Bækur um flótta fundust



Lögregla telur að Peter hafi nýtt tímann í stofufangelsinu vel og rannsakað í þaula hvernig best væri að láta sig hverfa. Bækur með nöfnum eins og How to Change Your Identity, How to Live on the Run Successfully og Surviving in Mexico fundust á heimili foreldra hans. Lögregla er engu nær um viðverustað hans og segir að hann geti í raun verið hvar sem er í heiminum. Lögregla hefur þó enn trú á að hann muni finnast og hefur farið óvenjulega leið í þeirri viðleitni sinni – með framleiðslu á hlaðvarpsþætti um morðið og hvarfið í kjölfarið. Þættirnir, sem heita Countdown to Capture, eru í sex hlutum og er fyrirmyndin vinsælir hlaðvarpsþættir eins og Serial og Dirty John.

Gæti verið hvar sem er



Jennifer Manzella, talsmaður lögreglunnar í Newport Beach, er umsjónarmaður þáttanna og hefur hún langa reynslu af rannsóknum sakamála. „Tæknin getur gert heiminn að mjög litlum stað og það eru í raun fáir felustaðir til. Þess vegna viljum við að þessir hlaðvarpsþættir nái eyrum sem flestra. Við hvetjum alla til að hlusta á þá, deila þeim – alveg sama hvar í heiminum þeir eru því Peter Chadwick gæti verið hvar sem er.“