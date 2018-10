Þess vegna áttu ekki að taka símann með á klósettið

Það er ekki alltaf spennandi að fara á klósettið og sérstaklega ekki ef dvelja þarf þar um tíma meðan kalli náttúrunnar er sinnt. Sumir grípa því lesefni með sér en aðrir taka farsímann með sér og dunda í honum á meðan náttúran hefur sinn gang. En það er ekki snjallt að gera það og best er að skilja símann eftir áður en haldið er inn á baðherbergi.

Það eru nokkrar ástæður fyrir því að ekki er snjallt að taka farsímann með sér inn á klósett og hér verða þrjár nefndar til sögunnar.

Það eru almennt margar bakteríur á farsímum og hefur því verið haldið fram að þær séu 10 sinnum fleiri en á klósettsetu. Þetta er auðvitað ekki heillandi. En hvaðan koma allar þessar bakteríur sem eru á farsímunum? Svarið er að þær koma aðallega á símana við að fólk tekur þá með sér á alla hugsanlega og óhugsanlega staði, til dæmis salernið.

Það er ekki gott fyrir líkamann að sitja of lengi á klósettinu því það getur valdið of miklum þrýstingi á endaþarminn sem getur síðan valdið gyllinæð sem getur verið mjög pirrandi og sársaukafull. Að sitja með símann á klósettinu er einmitt góð leið til að gleyma sér og sitja of lengi.

Það getur stressað fólk að taka símann með á klósettið. Þegar fólk fer símalaust á klósettið getur það ekki annað en setið og beðið eftir því sem verða vill og slakað á í leiðinni. En ef síminn er með í för getur stressið auðveldlega náð yfirtökum enda margt sem þarf að skoða á Facebook og öðrum miðlum.