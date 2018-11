Læknir birti þessa mynd og uppskar ótrúleg viðbrögð

Kristin Gee er læknir í Los Angeles sem hefur séð ýmislegt í starfi sínu á bráðamóttökunni. Eitt það versta sem hún þarf að glíma við er fólk sem kemur á slysadeild, oft nær dauða en lífi, með skotsár.

Kristin birti meðfylgjandi mynd á Twitter-síðu sinni um helgina og gagnrýndi um leið samtök byssueigenda í Bandaríkjunum, NRA, harðlega.

Skotárásir hafa verið tíðar í Bandaríkjunum undanfarin misseri. Aðeins eru nokkrir dagar síðan tólf voru myrtir á bar í Kaliforníu.

Fjölmargir hafa kallað eftir strangari byssulöggjöf í Bandaríkjunum og er heilbrigðisstarfsfólk í þeim hópi. Forsvarsmenn NRA hafa reynt að þagga niður í gagnrýnisröddum og meðal annars sagt læknum og öðrum í heilbrigðisgeiranum að skipta sér ekki af – þetta fólk eigi að einbeita sér að sínu starfi sem tengist byssum ekki á nokkurn hátt.

En Kristin svaraði þessu með meðfylgjandi mynd og sagði að nákvæmlega svona væri starf hennar. „Við munum ekki láta þagga niður í okkur um byssuofbeldi. Ég tala fyrir hönd þessa sjúklings – foreldra hans sem verða aldrei samir og fyrir alla sem munu koma á eftir honum,“ sagði Kristin.

Myndin og færslan hefur vakið mikla athygli og hafa rúmlega 80 þúsund manns sett hjarta við hana.

To the @NRA, this is what it looks like to stay in #mylane. We will not be silent about the toll of #gunviolence. I speak out for this patient, for their parents who will never be the same, for every person who came after this one and didn’t have to #thisiseveryoneslane pic.twitter.com/B5mo6pC4dV

— Kristin Gee, MD (@kmgee9) November 10, 2018