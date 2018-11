Hún hefði betur sleppt því að hella þessu kóki niður – Myndband

Dani Andres nýtti sér einmitt samfélagsmiðla til að koma óánægju sinni á framfæri nýverið þegar hún keypti sér dós af Diet Coke. Hún áttaði sig fljótt á að dósin var mun léttari en hún átti að vera og því greinilegt að minni vökvi var í henni en átti að vera. Til að staðfesta þetta tók hún upp á myndband þegar hún opnaði dósina og hellti lítilræðinu sem var í henni úr.

Hún birti myndbandið síðan á Twitter og kvartaði yfir breska útibúi Coca-Cola. Daily Mail skýrir frá þessu. En það sem hún áttaði sig ekki á var að með því að opna dósina og hella úr henni var hún að eyðileggja góða tekjumöguleika því lokaðar dósir af Coca-Cola, með litlu eða engu innihaldi, seljast fyrir háar fjárhæðir en margir safna slíkum dósum.

Á Ebay er hægt að finna slíkar dósir sem eru boðnar til sölu og hleypur verðið jafnvel upp í sem svarar til nokkurra milljóna íslenskra króna.

I swear I’m not some kind of magician but please can someone with skills in sorcery @CocaCola_GB @DietCokeGB save my #dietcokebreak #becauseicant pic.twitter.com/evPgM4WxDA

— Dani Andres (@Dani_in_Bristol) November 9, 2018