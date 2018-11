Julia áreitt af manni sem hún hafnaði á Tinder: „Þú hefur enga ástæðu til þess að segja nei“

Bandarísk kona að nafni Julia hefur vakið talsverða athygli á samfélagsmiðlum á undanförnum sólarhringum. Julia deildi skjáskotum af samtali sem hún átti við mann á stefnumótaappinu Tinder. Maðurinn tók því mjög illa þegar hún hafnaði honum. Þetta hófst allt eðlilega þegar hún kom auga á aðgang mannsins, sem gekk undir notendanafninu Yayipper, og ákvað hún þá að renna til vinstri.

Maðurinn var ekki par sáttur með þessa höfnun og ákvað hann þá í kjölfarið að leita hana upp á öðrum samskiptamiðlum, í þeim eina tilgangi að segja henni til syndanna.

„Ég hafði sagt honum sex sinnum að ég hefði ekki áhuga á honum,“ segir Julia meðal annars á Instagram-aðgangi sínum. Maðurinn umræddi sagði að Julia ætti við vandamál að stríða og lét orð falla í líkingu við „Hvers vegna ert þú einu sinni á lífi?“

Julia bað manninn um að vinsamlegast láta sig í friði þegar hver skilaboðin á fætur öðrum voru farin að hrannast upp.

„Ég kæri mig ekki um hugsunarleysi. Það er ekki neitunin sem stuðar mig, heldur hugsunarleysið. Þú hefur enga ástæðu til þess að segja nei,“ segir hann og heldur áfram: „Í staðinn fyrir alvöru karlmann, ætlar þú að velja einhvern andskotans krakka.“

Þá bætir hann við að konur eins og Julia sé ein af ástæðum þess að karlmenn séu sagðir vera svona miklir skíthælar. „Ég vorkenni þér og ég vorkenni öllum í þínu lífi,“ segir hann undir lok samtalsins.

Skjáskot Juliu má finna að neðan, en hún birti þau með yfirskriftinni: „Svona fóru samræðurnar eftir að ég sagði honum sex sinnum að ég hefði ekki áhuga á honum.“

Eftir birtingu skjáskotanna barst Juliu gríðarlegur stuðningur frá öðrum netverjum og kom síðan í ljós að maðurinn eyddi aðgangi sínum. Ein kona að nafni Miko Starks deilir sambærilegri sögu hjá sér og segir suma karlmenn ómögulega kunna að taka höfnun.

„Ég lenti bókstaflega í því sama í síðustu viku,“ segir Miko, en færslu hennar má sjá að neðan.

Lol this literally happened to me last week, some men can not take rejection pic.twitter.com/Xo7srOKcvg

— Miko Starks (@_mstarks) November 19, 2018