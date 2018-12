Íslamskir öfgamenn undirbúa efnavopnaárás í Bretlandi – Gætu sprengt sprengju í neðanjarðarlestakerfinu

Yfirmenn breskra leyniþjónustustofnana segja að íslamskir öfgasinnar séu að undirbúa efnavopnaárásir á Bretlandseyjum og að slíkar árásir séu „líklegri en ekki“. Þetta byggja þeir á hlerunum á samskiptum háttsettra liðsmanna hryðjuverkasamtaka sem kenna sig við Íslamska ríkið (IS).

The Mail on Sunday skýrir frá þessu. Fram kemur að leyniþjónustur hafi hlerað samtöl háttsettra liðsmanna IS. Samtökin hafi fengið aukinn áhuga á árásum sem þessum í kjölfar morðtilræðis Rússa við Sergei Skripal og dóttur hans Yulia Skripal í Salisbury í mars.

Áður en sú árás var gerð taldi greiningardeild bresku ríkisstjórnarinnar fjórðungslíkur á að öfgasinnaðir íslamistar myndu gera efnavopnaárás á Bretlandseyjum. Nú eru líkurnar taldar vera rúmlega 50 prósent. Hafa yfirvöld sérstakar áhyggjur af því að sprengjur verði sprengdar í neðanjarðarlestarkerfi Lundúnaborgar. Hættan á þessu er talin svo mikil að stjórnendur leyniþjónustustofnana funduðu nýlega með yfirmönnum lögreglu og annarra björgunarliða í borginni um viðbrögð við slíkum árásum. Einnig fóru fram skrifborðsæfingar á viðbrögðum við árásum á tvær lestarstöðvar samtímis.