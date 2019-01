Aðdáendum er brugðið yfir afhjúpun stjörnunnar um Home Alone

Það er hefð hjá mörgum að horfa á Kevin McCallister í Home Alone myndunum um strákinn sem verður viðskila við foreldra sína þegar fjölskyldan fer í jólafrí. Í fyrstu myndinni gleymist Kevin heima og verður að bjarga sér einn þar sem fjölskylda hans er farin til Frakklands.

Í myndinni horfir hann á stuttmynd sem heitir „Angels With Filthy Souls“ og kemur hún töluvert við sögu í myndinni. Kevin notar meðal annars atriði í myndinni, grimmilegar samræður manna í henni, til að fæla þjófana og pizzusendil frá húsinu.

Nýlega skýrði leikarinn góðkunni Seth Rogen, sem er aðdáandi Home Alone myndanna, frá því að hann hafi nýlega komist að óvæntri staðreynd um stuttmyndina. Hann birti færslu á Twitter þar sem hann fjallaði um málið.

„Öll mín æskuár hélt ég að myndin sem Kevin horfir á í Alone Home sé raunveruleg.“

Tugir þúsunda hafa brugðist við þessum skrifum hans og lýst því yfir að þeir hafi haldið það sama og hann. En það hefur sem sagt verið vel geymt „leyndarmál“ öll þessi ár að stuttmyndin var gerð sérstaklega fyrir Home Alone. Í Home Alone II kemur framhald hennar við sögu og heitir þar „Angels with Even Filthier Souls“.