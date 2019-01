Theresa May segir líklegra að Bretar verði áfram í ESB en að þeir yfirgefi sambandið án útgöngusamnings

Í ræðu sem Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, mun flytja í verksmiðju í Stoke í dag mun hún segja að líklegra sé að Bretland verði áfram í Evrópusambandinu en að þeir yfirgefi það án útgöngusamnings. Hún mun einnig segja að ef niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar um Brexit verði ekki virtar muni það hafa „hörmulegar afleiðingar“ á traust almennings á stjórnmálum.

Sky-fréttastofan skýrir frá þessu en hún hefur fengið afrit af ræðu May. Stoke er sterkt vígi stuðningsmanna Brexit en í þjóðaratkvæðagreiðslunni greiddu 69,4% kjósenda þar atkvæði með úrsögn úr ESB.

Á morgun munu þingmenn í neðri deild breska þingsins greiða atkvæði um útgöngusamning May við ESB en allt stefnir í að hann verði kolfelldur. Í ræðu sinni í dag mun May segja að sumir þingmenn muni „gera allt sem í þeirra valdi stendur“ til að „fresta eða jafnvel stöðva Brexit“. Breskir fjölmiðlar skýrðu í gær frá leynilegri áætlun þingmanna um að hrifsa löggjafarvaldið af May ef samningurinn verður felldur. Ef þessi leynilega áætlun gengur upp mun ríkisstjórnin missa stjórn á þinginu og þar með verður erfitt fyrir hana að stýra landinu og þar af leiðandi verður hætta á að ekki verði af Brexit.

May segist nú telja að „á grunni staðreynda síðustu viku“ sé líklegra að þingmönnum takist að koma í veg fyrir Brexit en að Bretland yfirgefi ESB án útgöngusamnings. Hún hefur margoft sagt þingmönnum að „enginn samningur sé betri en slæmur samningur.“