Örlagadagur á breska þinginu – Spá afhroði Theresa May í atkvæðagreiðslu um útgöngusamninginn

Það er ögurstund á breska þinginu í dag þegar neðri deildin greiðir atkvæði um útgöngusamning Bretlands við Evrópusambandið. Theresa May, forsætisráðherra, hvatti þingmenn í gær til að „lesa samninginn aftur“ og játaði um leið að hann væri ekki fullkominn. En ekki er að sjá að þetta muni breyta miklu og allt stefnir í afhroð hennar og þeirra sem styðja samninginn.

Sky-fréttastofan segir að reyndir þingmenn spá því að May tapi atkvæðagreiðslunni með 100 til 200 atkvæða mun. Í framhaldi af slíkum ósigri mun Jeremy Corbyn, leiðtogi Verkamannaflokksins, líklega leggja fram vantraustillögu á hendur ríkisstjórninni.

Bandamenn May segja engu máli skipta hversu stórt hún muni tapa í atkvæðagreiðslunni, hún hafi ekki í hyggju að segja af sér eða boða til þingkosninga. Hún mun þó verða undir miklum þrýstingi um að leggja fram B áætlun um Brexit.

Í yfirlýsingu sem May sendi frá sér í gærkvöldi hvatti hún þingmenn til að „lesa samninginn aftur“ og játaði að hann væri ekki fullkominn, heldur málamiðlun. Í tilfinningaþrunginni ræðu, sem hún hélt fyrir þingmenn Íhaldsflokksins, hvatti hún þá til að „halda Jeremy Corbyn eins langt frá Downingstræti 10 og hægt er“.

Atkvæðagreiðslan hefst klukkan 19 í dag og má reikna með mikilli spennu í þingsal og víðar. Hún gæti tekið langan tíma því búist er við að ýmsar breytingatillögur og viðaukar við samning May verði lagðar fram. Meðal annars tillaga um að Bretar gangi ekki úr ESB nema útgöngusamningur liggi fyrir og önnur um hvernig á að taka á málum á landamærum Írlands og Norður-Írlands. Tillögur sem þessar gætu orðið til að ósigur May verði ekki eins stór og ella. Þá binda margir Íhaldsmenn vonir við viðaukatillögu sem Hilary Benn, sem er formaður Brexitnefndar þingmanna, mun væntanlega leggja fram en samkvæmt henni verður ekkert af atkvæðagreiðslu um samning May við ESB en þannig gæti May komist hjá niðurlægjandi ósigri. Tillaga Benn gengur út á að samningur May komi ekki til greina og að Bretar gangi ekki úr ESB nema útgöngusamningur liggi fyrir.