Dýr drepast, dekk bráðna og gróður logar – Skelfilegir hitar í Ástralíu

The Sidney Morning Herald skýrir frá þessu. Segir blaðið að hitinn, sem hefur legið yfir suðurhluta landsins, muni nú færa sig til og leggjast yfir mið- og austurhluta landsins.

Talsmaður BOM sagði í samtali við blaðið að hitabylgjan verði „mjög alvarleg“ en þó sé ólíklegt að hitinn nái þeim methæðum sem hann náði í síðustu viku. Því er spáð að á föstudaginn verði mesti hitinn í Cobar, Griffith, Wagga Wagga og Orange en þar geta íbúarnir vænst allt að 45 stiga hita.

THIRSTY MARSUPIAL: This koala was happy to lap up some water left out by a kind human during the intense heat wave sweeping across Australia.

Wildlife organizations are encouraging the public to put out water for wildlife during the extreme conditions. https://t.co/GPtTY28WeD pic.twitter.com/AXTtu05aas

— ABC News (@ABC) January 17, 2019