Hvað varð um gítarleikara Manic Street Preachers? Ný bók varpar nýju ljósi á þetta dularfulla mannshvarf

Brátt eru liðin 24 ár frá hvarfi Richey Edwards, gítarleikara bresku hljómsveitarinnar Manic Street Preachers. Um er að ræða eitt dularfyllsta mannshvarf síðari ára í Bretlandi enda var Edwards virtur og vinsæll tónlistarmaður.

Edwards hvarf þann 1. febrúar 1995, sama dag og hann átti að fara í kynningarferð til Bandaríkjanna með söngvara sveitarinnar, James Bradfield.

Tók út af bankareikningnum

Hvað varð um Edwards veit enginn en eitt er þó víst að hann tók samtals 2.800 pund út af bankareikningi sínum dagana áður en hann hvarf. Því hefur verið haldið fram að hann hafi tekið peninginn út til að eiga á ferðalaginu um Bandaríkin. Erfitt er að staðfesta það. Aðdáendur hans og sveitarinnar sögðust hafa séð hann í nokkur skipti eftir hvarfið, meðal annars í leigubíl, á strætóstoppistöð og á lestarstöð. Þá hafa einstaklingar stigið fram og sagst hafa séð hann á stöðum á borð við Goa í Indlandi, Fuerteventura og Lanzarote. Engin staðfesting hefur fengist á því og er líkleg skýring sú að Richey hafi látið sig hverfa og svipt sig lífi. Hann var formlega úrskurðaður látinn árið 2008.

Nú er komin út ný bók um málið og samkvæmt henni er ekki loku fyrir það skotið að Richey hafi látið sig hverfa með afar skipulögðum hætti. Bókin sem um ræðir heitir Withdrawn Traces: Searching for the Truth About Richey Manic og er eftir Söru Hawys Roberts og Leon Noakes. Þau eyddu drjúgum tíma í að ræða við vini og vandamenn Edwards, þar á meðal Rachel, yngstu systur Richey sem er þeirrar skoðunar að bróðir sinn sé á lífi.

Heltekinn af hinu fullkomna hvarfi

Í bókinni kemur ýmislegt fram sem þykir renna stoðum undir þessa kenningu. Fullyrt er að Edwards hafi verið allt að því „heltekinn af hinu fullkomna hvarfi“ eins og það er orðað. Hans uppáhaldsmynd hafi verið Eddie and the Cruisers sem fjallar einmitt um hljómsveitarmeðlim sem hverfur með dularfullum hætti. Þá er Richey sagður hafa hrifist mjög að gamanþáttunum The Fall And Rise of Reginald Perrin sem sýndir voru á BBC á áttunda áratug liðinnar aldar. Þar fer Leonard Rossiter með hlutverk Reggie sem sviðsetur eigin dauða.

Sara, meðhöfundur bókarinnar, segir við breska blaðið The Sun að Richey hafi verið klókur og afar gáfaður einstaklingur. Hann hafi búið yfir þekkingunni sem til þurfti. „Félagar hans í hljómsveitinni hafa einnig talað um að hann hafi verið dulrænn, spáð mikið í hlutina í kringum sig; hvað hann las, hvað hann sagði og svo framvegis. Með allt þetta til hliðsjónar þá er ekki fráleitt að ætla að hann hafi ætlað að láta sig hverfa.“

Getgátur hafa verið uppi um að Edwards hafi svipt sig lífi með því að stökkva fram af brú í Bristol. Bifreið hans fannst skammt frá nokkru eftir hvarfið. Ekkert lík hefur þó fundist sem aftur hefur ýtt undir ýmsar kenningar um hvarfið. Eins og að framan greinir hafa ýmsir stigið fram og sagst hafa séð Edwards. Breskur kennari sagðist hafa séð hann í strætisvagni í borginni Goa á Indlandi árið 1997. Barþjónn á Kanaríeyjum sagði viðskiptavin hafa hlaupið út þegar hann var spurður hvort hann væri Richey úr Manic Street Preachers. Edwards glímdi við þunglyndi og anorexíu þegar hann óx úr grasi og tók hann þunglyndislyf áður en hann hvarf.

Edwards var 27 ára þegar hann hvarf og var hann ókvæntur og barnlaus.