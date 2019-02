Evrópskur klámiðnaður skelfur á beinunum – Bransinn nánast lamaður

Klámiðnaðurinn í Evrópu er nánast lamaður eftir að fjölmiðlar á Spáni greindu frá því að klámmyndaleikarinn Nacho Vidal sé HIV smitaður. Framleiðsla á öllu klámefni í Evrópu hefur verið stöðvuð í að minnsta kosti mánuð, en það ku vera hefðbundið verklag þegar klámmyndaleikari greinist með kynsjúkdóm.

Nú munu allir klámmyndaleikara, jafnvel þeir sem ekki hafa unnið með Nacho, þurfa að gangast undir kynsjúkdómapróf. Fréttirnar hafa valdið miklum usla innan klámmyndaiðnaðarins í Evrópu.

Samkvæmt heimildum miðilsins El Nacional eru upplýsingar um HIV smit Nachos mjög áreiðanlegar og koma frá bestu klíníkinni í Barcelona. Þegar miðillinn bað Nacho um að tjá sig um smitið svaraði hann : Ég veit ekki hvaðan þið eruð að fá þessar upplýsingar en þetta er mjög ósmekklegt. Ég hef ekkert við ykkur að segja.

El Nacional hafði samband við fjölda aðila innan iðnaðarins og fengu staðfest úr mörgum áttum að þessi tíðindi séu ný af nálinni og málið sé komið í viðeigandi farveg innan spænska heilbrigðiskerfisins. Samband verður haft við samfarafélaga Nacho’s og þeir beðnir um að undirgangast HIV próf.

Þær leikkonur sem hafa tekið upp myndir og senur með Nacho undanfarið eru allar meðvitaðar um ástandið. Engar verjur munu hafa verið notaðar í upptökunum, því samkvæmt heimildum El Nacional vilja áhorfendur kláms ekki smokka.

14 upcoming scenes cancelled but honestly health comes first. I hope for the safety of all Euro performers and wish the performer all my luck and love during this tough time ❤️ #WeStoppedXXX

Due to information about a HIV positive actor in Spain, agency Nikki’s Models will be stopping all booking for minimum two months. This emergency situation is very unique for all of us. Hope you can understand we put performer safety first! Thank you, Team Nikki’s Models.

— Nikkis Models Agency (@AgencyNikkis) February 14, 2019