16 ríki stefna Donald Trump vegna neyðarástandsyfirlýsingar hans

16 ríki Bandaríkjanna, undir forystu Kaliforníu, hafa stefnt Donald Trump, forseta, fyrir að misbeita valdi sínu. Ríkin halda því fram að yfirlýsing Trump um að neyðarástand ríki á landamærunum við Mexíkó sé ekkert annað en misbeiting valds.

Ríkin hafa birt stefnu á hendur forsetanum og ríkisstjórn hans fyrir dómstóli í Kaliforníu. Ríkin segja að með því að lýsa yfir neyðarástandi misnoti Trump völd sín og brjóti því gegn stjórnarskrá landsins.

„Við stefnum Trump til að koma í veg fyrir að hann geti stolið skattfé frá okkur sem þingið hefur eyrnamerkt fólki í ríkjum okkar.“

Segir Xavier Bercerra, dómsmálaráðherra Kaliforníu, í yfirlýsingu. Hann hafði áður tilkynnt að Kalifornía myndi reyna að hnekkja ákvörðun Trump fyrir dómstólum því ríkið á á hættu að missa fé sem er eyrnamerkt verkefnum á vegum hersins, til neyðaraðstoðar og annarra verkefna.

Trump greip til þess ráðs á föstudaginn að lýsa yfir neyðarástandi á landamærunum við Mexíkó til að geta fjármagnað byggingu múrsins mikla sem hann hefur heitið að láta reisa á landamærunum. Þingið hefur ekki orðið við kröfum hans um að setja fé í verkefnið. Með því að lýsa yfir neyðarástandi hefur forsetinn nokkuð frjálsar hendur við að finna fé í ýmsum sjóðum ríkisins og setja það í verkefnið.

Auk Kaliforníu eru það Colorado, Cennecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon og Virginia sem standa að málshöfðuninni.