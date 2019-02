Fundu risastóra býflugu –Er á stærð við þumalfingur

Vísindamenn hafa árum saman talið að Wallace‘s risabýflugan væri útdauð en hún hafði ekki sést síðan 1981. Í janúar fundu vísindamenn hins vegar flugu af þessari tegund. Þetta er stærsta býflugnategundin sem þekkt er en flugurnar verða álíka stórar og þumalfingur fullorðins manns.

The Guardian og The New York Times skýra frá þessu. Þessi tegund heitir í raun Megachilie pluto en er í daglegu tali nefnd Wallace´s risabýflugan.

Þrátt fyrir þessa góðu stærð höfðu flugur þessarar tegundar ekki sést síðan 1981 þar til í janúar að ástralskir og bandarískir vísindamenn fundu hana á litlum eyjum í Indónesíu.

„Það var óviðjafnanlegt að sjá þessa „fljúgandi jarðýtu“ sem við vorum ekki einu sinni viss um að væri enn til. Að sjá þessa fallegu og stóru tegund í raunveruleikanum, að heyra hljóð risavaxinna vængjanna þegar hún flaug framhjá höfði mínu var frábært.“

Hefur The Guardian eftir Clay Bolt.

Vísindamennirnir fundu bara eina flugu þessarar tegundar en hún hélt til í termítabúi en það er algengur dvalarstaður þessarar tegundar.