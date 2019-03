Stærsti dópfundur í New York í 25 ár

Tollverðir í New York og New Jersey lögðu á dögunum hald á stærstu fíkniefnasendingu síðustu 25 ára. Um var að ræða 1.450 kíló af kókaíni en sendingin var stöðvuð á hafnarsvæðinu í New York/Newark.

Talið er að götuverðmæti efnanna nemi 9,3 milljörðum króna. Þetta er stærsta einstaka fíkniefnasendingin sem tollverðir á svæðinu hafa lagt hald á frá árinu 1994.

Í frétt AP kemur fram að sendingin hafi verið um borð í skipi sem var að koma frá Buenaventura í Kólumbíu. Samkvæmt tollskýrslum átti skipið að innihalda þurrkaða ávexti.

Lögregluyfirvöld í New York segja að sendingin renni stoðum undir það að eftirspurn eftir kókaíni fari aftur vaxandi í Bandaríkjunum.