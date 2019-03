Facebook liggur niðri: Vísa á bug sögusögnum um tölvuárás

Eins og margir Íslendingar hafa eflaust tekið eftir þá liggur stærsti samfélagsmiðill heims, Facebook, niðri. Forsvarsmenn Facebook tilkynntu þetta fyrr í dag á Twitter.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

Það hafa ekki aðeins verið bilanir í Facebook heldur einnig í öðrum systurmiðlum fyrirtækisins, Instagram, Messenger og WhatsApp. Virðast þessir tæknilegu örðugleikar ná til fólks um heim allan, til Bandaríkjanna, Mið- og Suður-Ameríku og Evrópu, eins og sést á síðunni Down Detector.

Sögusagnir spruttu upp í dag að þetta ástand væri vegna árás tölvuþrjóta en forsvarsmenn Facebook vísa því á bug í tísti, eins og sjá má hér fyrir neðan:

We’re focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019