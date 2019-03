Harry Potter aðdáandi slær heimsmet með risavöxnu safni sínu

Victoria Maclean 39 ára þriggja barna móðir sem búsett er í Neatn í Suður Wales á Englandi hefur síðustu 18 ár safnað af miklum móði 3686 hlutum í stórt og veglegt Harry Potter safn sitt.

Hlutina varðveitir hún heima hjá sér, þar á meðal uppáhalds hlut hennar og um leið þann fágætasta, 24 karata gull húðað snitchpúsl frá Japan.

„Mig minnir að það hafi komið út á sama tíma og Chamber of Secrets (Harry Potter og leyniklefinn). Það voru gerð 5 þúsund eintök og það tók mig um sex mánuði að eignast eintak. En ekki taka það í sundur, því það er mjög erfitt að setja það aftur saman!“

