Drekkur þú orkudrykki? Sjáðu hvað þeir gerðu við tungu hans

Drekkur þú orkudrykki? Þekkir þú fólk sem drekkur orkudrykki? Þá er full ástæða til að hafa áhyggjur. Kennari, sem drekkur sex orkudrykki á dag, birti nýlega myndir af tungu sinni til að sýna hvaða áhrif orkudrykkir hafa haft á hana.

Dan Royals segist hafa drukkið að minnsta kosti 5 til 6 orkudrykki á dag um langa hríð. Hann hætti því hins vegar eftir að læknir hans sagði honum að hið mikla sykur- og efnainnihald drykkjanna, þar á meðal amínósýrur, B vítamín og jurtaefni væru að éta hold hans upp.

Ein dós af orkudrykk getur innihaldið allt að 58 grömm af sykri.

Í færslu í Facebookhópnum Get It Off Your Chest skrifaði Royals:

„Hverjir drekka orkudrykki? Háð(ur) þeim? Þú þarft kannski að hugsa þetta upp á nýtt. Skoðið seinni myndina … Þetta er það sem þessi s….. gerir tungunni, ímyndið ykkur hvernig líkaminn er að innan.“

Sagði hann og bætti við:

„Þar til nýlega, þegar þetta fór að gerast, drakk ég að minnsta kosti 5-6 dósir daglega og ég bursta daglega. Fór til læknis og búmm! Komst að því að efnin í þessum drykkjum valda þessu … Þetta étur bókstaflega tunguna. Farið því varlega.“

Daily Mail skýrir frá þessu. Blaðið segir að Royals, sem er Ástrali sem býr í Asíu, hafi viðurkennt að hann reyki en standi fast á því að skaðinn á tungunni sé af völdum orkudrykkjanna.