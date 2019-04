Hrikalegar myndir frá brunanum í Notre Dame: „Hugur minn er hjá frönsku þjóðinni“

Mikill eldur braust út í einni sögufrægustu byggingu heims, Notre Dame-kirkjunni í París síðdegis. Eldur logar enn í kirkjunni og féll hluti kirkjuturnsins um kvöldmatarleytið. Erfiðlega hefur gengið að ráða niðurlögum eldsins, ekki síst í ljósi þess að eldurinn logar í mikilli hæð.

Notre Dame er eitt þekktasta kennileiti Parísar og sú bygging sem flestir ferðamenn heimsækja. Bygging hennar hófst á 12. Öld og lauk henni árið 1345. Því er í raun um ómetanleg verðmæti að ræða í sögulegu samhengi.

Fjölmargir hafa tjáð sig á samfélagsmiðlum um brunann og má í raun segja að margir séu í áfalli. „Þetta er alveg hræðilegt,“ segir einn viðmælandi Sky News.

Þá hafa þjóðarleiðtogar ýmissa ríkja vottað Frökkum samúð sína. „Þetta er hræðileg sjón. Þvílíkur hryllingur. Hugur minn er hjá frönsku þjóðinni,“ segir Jean-Claude Juncker, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, tók undir þetta á Twitter og sagðist harmi slegin. „Hugur okkar er hjá frönskum vinum okkar,“ sagði hún.

Óvíst er á þessari stundu hver eldsupptök voru, en eldsins varð fyrst vart í þaki byggingarinnar. Slökkvistarf stendur enn yfir og ljóst að löng nótt bíður slökkviliðsmanna í París.

