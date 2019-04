Kviknað í Notre Dame kirkju

Mikill reykur stígur til himins frá Notre Dame kirkjunni í París. Ýmis myndbönd hafa náðst frá vettvangi og logar eldurinn á milli tveggja klukkuturna. Hermt er að yfirvöld séu að rýma svæðið að svo stöddu en ýmsir netverjar greina frá því að það rigni ösku yfir borgina. Upptök eldsins eru enn ókunn en þykir líklegt að eldurinn gæti tengst framkvæmdum á svæðinu.

Notre Dame kirkjan er ein stærsta og frægasta kirkja heims. Hún er eitt af meistaraverkum gotneskrar listar í Evrópu og heimsækja milljónir manna heimsækja kirkjuna árlega.

Að neðan má sjá fjölda myndbanda sem Twitter notendur hafa hlaðið upp.

Fréttin verður uppfærð.

Roommate just sent this of Notre Dame on fire in Paris woowwww pic.twitter.com/NEMs33AHYD — Process Guy (@leistomania93) April 15, 2019

#AHORA | Así se ve la Catedral de #NotreDame en Paris. Hablamos con Darío Vexenat, cordobés en el lugar: “Se está prendiendo fuego todo el techo” pic.twitter.com/unL9DUi2dG — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) April 15, 2019

Ash is falling from the sky as #NotreDame burns pic.twitter.com/cxYHZXhNyv — Elaine Leavenworth (@ELeavenworth) April 15, 2019