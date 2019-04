Ugla miður sín vegna óhugnanlegs morðs: „Viðbjóðslegt og óstöðvandi ofbeldi“

Fyrir dómi játaði hann að hafa hlutað lík hennar í sundur og soðið og sett í ofn. Afgangnum sturtaði hann niður í klósettið.

Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur og transaktívisti, skrifar tíst um málið. „Viðbjóðslegt og óstöðvandi ofbeldi gagnvart transfólki verður að stöðva,“ segir Ugla.

Hann hafði verið úti að skemmta sér með Nina áður en þau fóru heim í íbúðina hennar. Þegar þau voru að stunda kynlíf áttaði hann sig á að hún væri transkona. Hann kyrkti hana þá og til að reyna að losna við sönnunargögn hlutaði hann lík hennar í sundur.

Hann var handtekinn eftir að Nina hvarf og yfirheyrður af lögreglunni. Daily Mail segir að hann hafi sagt lögreglunni að eftir að hann uppgötvaði að Nina hafi verið transkona hafi hún reynt að halda kynlífinu áfram en hann hafi gripið um háls hennar og kyrkt hana og ekki sleppt takinu fyrr en ekkert lífsmark var lengur með henni.

Hann hlutaði líkið í sundur inni á baði. Hann skar innri líffæri hennar í litla hluta og sturtaði niður í klósettið.

Hann þvertók fyrir að hafa borðað þá hluta sem hann sauð og setti í ofn. Höfuð og útlimi Nina flutti hann úr íbúðinni í ferðatösku og henti síðan í ruslatunnur.

The repugnant and relentless violence against the trans community must be stopped. I am so, so sorry this happened to you, Nina. Rest in power. https://t.co/vl4kc0PTH8

— Owl (@UglaStefania) April 24, 2019