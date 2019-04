Íslamska ríkið undirbýr fjölda hryðjuverka í Evrópu

Hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamska ríkið (ISIS) eru talin undirbúa fjölda hryðjuverka í Evrópu á næstunni. Þetta er mat bresku leyniþjónustunnar MI5 sem rannsakar málið nú. Grunur leikur á að ISIS hyggist kalla „sofandi liðsmenn“ sína til starfa en það er fólk sem hefur komið sér fyrir víða um heim og lifir hversdagslegu lífi eins og aðrir en bíður þess að fá fyrirmæli frá ISIS um að grípa til aðgerða.

Í umfjöllun Daily Mail um málið kemur fram að Abdul Lathief Jameel Mohamed, sem er talinn vera höfuðpaurinn á bak við hin mannskæðu hryðjuverk á Sri Lanka á páskadag, virðist hafa verið í sambandi við þekkta breska liðsmenn ISIS. Hann sprengdi sjálfan sig í loft upp í árásum í Colombo á páskadag.

ISIS hefur lýst ábyrgð á hendur sér á hryðjuverkunum á Sri Lanka og óttast sérfræðingar nú að samtökin beini sjónum sínum að Vesturlöndum með nýrri aðferðafræði sem samtökin virðast hafa skipt yfir í með árásunum á Sri Lanka.

Í kjölfar ósigra ISIS í Sýrlandi og Írak eru samtökin sögð reiða sig á litla hópa liðsmanna sinna víða um heim til að fremja hryðjuverk.

Breska lögreglan hefur hvatt forsvarsmenn í kirkjum og moskum til að standa fyrir æfingum um viðbrögð við hryðjuverkum því hún óttast að öfgasinnaðir íslamistar ráðist á kirkjur og á móti muni öfgahægrimenn ráðast á moskur.

Það vekur sérstakar áhyggjur hjá leyniþjónustum að Mohamed dvaldi í Bretlandi og Ástralíu fyrir nokkrum árum og er óttast að hann hafi komið sér upp samböndum við aðra hryðjuverkamenn á meðan. Hann var einnig í Sýrlandi um hríð og barðist þar með ISIS.

Daily Mail hefur eftir Charlie Winter, hjá International Centre for the Study of Radicalisation hjá King‘s College í Lundúnum, að í kjölfar ósigurs ISIS í Sýrlandi og Írak muni samtökin láta meira að sér kveða annarsstaðar.

„Þetta lítur ekki vel út því við munum væntanlega upplifa fleiri árásartilraunir, reglulega, í náinni framtíð. Sri Lanka var ekki stakt tilfelli. Ef eitthvað, þá var það æfing.“