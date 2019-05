Starfsmenn í verksmiðju Harley-Davidson, sem framleiðir heimsþekkt mótorhjól, eru búnir að fá sig fullsadda af áreiti, einelti, rasisma og mismunun sem virðist viðgangast í verksmiðjunni.

Umræddir starfsmenn tilheyra allir minnihlutahópum, tilheyra öðrum kynþætti en meirihluti starfsmanna sem eru hvítir á hörund. Sumir þeirra starfa beint fyrir Harley-Davidson en aðrir fyrir fyrirtækið Syncreon sem leigir starfsmenn til verksmiðjunnar.

Starfsmennirnir, bæði núverandi og fyrrverandi, tjáðu sig um málið á blaðamannafundi sem NAACP-samtökin í Kansas stóðu fyrir síðastliðinn föstudag. Umrædd samtök, National Association for the Advancement of Colored People, hafa í rúm hundrað ár barist fyrir jöfnum réttindum svartra og hvítra í Bandaríkjunum.

„Þetta var svona allan tímann sem ég var þarna,“ sagði Emmanuel Matthews sem starfaði í verksmiðjunni í rúm tvö ár. Dæmi eru um að talað sé með niðrandi hætti til þeldökkra starfsmanna, teiknaðar myndir af hakakrossinum og snörum. „Það er árið 2019 og þetta verður að hætta,“ sagði Matthews á blaðamannafundinum.

Forsvarsmenn Harley-Davidson sögðu í yfirlýsingu eftir fundinn að mismunun og áreiti yrði ekki liðið. Starfsmenn séu hvattir til að tilkynna óæskilega hegðun og tekið sé hart á öllum þeim sem gerast brotlegir við reglur fyrirtækisins.