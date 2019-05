Þetta eru vinsælustu þættirnir á Netflix – Niðurstöðurnar gætu komið á óvart

Þó að forsvarsmenn Netflix hafi dælt milljörðum í framleiðslu á eigin efni, sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og heimildarmyndum, virðast áskrifendur þessarar vinsælu sjónvarpsveitu ekki geta haldið sig frá klassískum þáttum sem komnir eru nokkuð til ára sinna.

Adweek birti á dögunum upplýsingar um þá sjónvarpsþætti sem áhorfendur verja mestum tíma í að horfa á. Tölurnar taka til bandaríska Netflix en í langefsta sæti eru þættirnir The Office með Steve Carell í aðalhlutverki.

Þættirnir voru sýndir á árunum 2005 til 2013 en þegar tölurnar voru teknar saman höfðu áhorfendur Netflix samtals varið rúmum 52 milljörðum mínútna í að horfa. Þar á eftir koma Friends (32,6) og Grey‘s Anatomy (30,3).

Athygli vekur að á listanum yfir 20 efstu þættina eru aðeins sex frá Netflix, þar af eru aðeins tveir á topp 10 listanum; Orange Is the New Black í sjöunda sætinu og Ozark í tíunda sætinu. Þar á eftir koma 13 Reasons Why og Boss Baby: Back in Business.

Hafa ber í huga að þættirnir sem raða sér í efstu sætin voru framleiddir í mörg ár sem skýrir að nokkrum hluta mínútufjöldann. Þannig voru 208 þættir af The Office framleiddir en hingað til hafa aðeins verið framleiddir 77 þættir af Orange is The New Black. Topp 20 listann má sjá hér að neðan: