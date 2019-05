Lögreglukona reyndi að ráða leigumorðingja

Bandaríska alríkislögreglan, FBI, kom á dögunum í veg fyrir að lögreglukonu í New York tækist að ráða leigumorðingja til að drepa eiginmann hennar.

Konan sem um ræðir, hin 34 ára Valerie Cincinelli, fór þess á leit við kærasta sinn, John DiRubba, að hann fyndi leigumorðingja til að koma eiginmanninum fyrir kattarnef.

Í frétt New York Post kemur fram að John hafi farið rakleitt til lögreglu og látið hana vita af áætlunum Valerie. John aðstoðaði síðan lögregluna við rannsókn málsins og það varð til þess að ákæra hefur nú verið gefin út í málinu.

Valerie hafði átt í ástarsambandi við umræddan mann en var á sama tíma gift manni að nafni Isaiah Carvalho. Valerie virðist hafa viljað ryðja Isaiah úr vegi til að hún og John gætu notið þess að vera saman. Ekki nóg með að hún hafi viljað láta myrða Isaiah heldur segir lögregla að hún hafi einnig ætlað að fá leigumorðingja til að drepa fimmtán ára gamla dóttur Johns.

Þetta óvenjulega mál hefur eðlilega vakið talsverða athygli í New York enda ekki á hverjum degi sem lögregluþjónn tengist jafn skuggalegu máli. Valerie var handtekin á föstudag og í frétt New York Post kemur fram að fulltrúi FBI, sem þóttist vera umræddur leigumorðingi, hafi sent Valerie mynd af líki karlmanns. Fulltrúinn sagði að verkinu væri lokið og John væri nú liðið lík.

FBI-fulltrúinn sendi Valerie svo skilaboð þess efnis að hún þyrfti að greiða honum þrjú þúsund dali í viðbót, hátt í 400 þúsund krónur, fyrir að drepa unglingsstúlkuna. Valerie er sögð hafa fallist á það. Verði hún fundin sek fyrir dómi gæti hún átt áratugafangelsi yfir höfði sér.