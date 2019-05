Hættulegustu tölvuvírusar heims eru til sölu fyrir eina milljón dollara

Tölva, sem inniheldur sex af hættulegustu og mest eyðileggjandi tölvuvírusum heims, er nú til sölu á uppboði á netinu. Þetta hljómar kannski eins og upphaf góðrar njósnasögu en svo er nú ekki. Hér er um listaverk að ræða.

The Verge greinir frá þessu. Það er netlistamaðurinn Guo O Dong sem stendur á bak við þetta sérstaka listaverk sem nefnist The Persistence of Chaos. Markmiðið er að sýna þær afleiðingar sem tölvu- og netheimurinn hefur á hinn raunverulega heim.

Guo O Dong sagði í samtali við The Verge að fólk ímyndi sér að það sem gerist á netinu hafi ekki áhrif á það en það sé fáránleg hugsun. Vírus, sem hafi áhrif á rafkerfið eða opinbera innviði, geti valdið okkur beinu tjóni.

Hann tók einnig fram að listaverkið sé skaðlaust svo lengi sem tölvan er ekki tengd við internetið. Um er að ræða 10,2 tommu tölvu frá Samsung. Tölvuveirurnar sex voru valdar út frá því efnahagslega tjóni sem þær hafa valdið. Meðal þeirra er WannaCry-vírusinn sem fór mikinn fyrir um tveimur árum.

Guo O Dong telur að vírusarnir sex hafi valdið tjóni fyrir um 95 milljónir dollara.

Uppboð á tölvunni stendur nú yfir á heimasíðu Dong og er upphafsboðið 1,2 milljónir dollara.