Einn lést er þyrla brotlenti á háhýsi: „Ég leit upp og sá eldglærur og síðan reyk“

Flugmaður þyrlu lést þegar að þyrlan brotlenti á þaki byggingar á Manhattan í New York fyrr í dag. Ekki er búið að greina frá nafni flugmannsins og lögregluyfirvöld hafa ekki gefið upp hvort einhver annar hafi verið um borð.

Slökkviliðsmenn stóðu í ströngu að slökkva eld á þaki byggingarinnar, sem er á 787 Seventh Avenue, en mikinn reyk lagði frá slysstaðnum.

Í frétt ABC kemur fram að talið sé að um slys sé að ræða en ekki hryðjuverkaárás. Andrew Cuomo, ríkisstjóri New York, lét hafa eftir sér á slysstað að enginn í byggingunni hafi slasast þegar að þyrlan brotlenti.

„Þyrla brotlenti eða nauðlenti á þakinu á byggingunni af einhverri ástæðu,“ sagði Andrew, en ekki hefur verið gefið upp af hverju flugmaðurinn reyndi að lenda þyrlunni á þessum stað.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

— Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019