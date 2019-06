Ótrúleg bráðnun á Grænlandi – Tveir milljarðar tonna af ís bráðnuðu á einum degi

Fimmtudaginn 13. júní bráðnuðu tveir milljarðar tonna af ís á Grænlandi vegna hlýinda en hlýindatíminn byrjaði óvenju snemma þetta árið. Það var svo hlýtt þennan dag að ís bráðnaði á 40% þessa gríðarstóra lands.

Í tísti frá Polar Portal rannsóknarstofnunnin segir að þetta sé óvenjuleg bráðnun svona snemma tímabilsins en þó sé þetta ekki í fyrsta sinn sem svona lagað hefur gerst. Bráðnunin varð vegna nokkurra þátta sem allir eiga sinn þátt í að gera aðstæður fyrir ís verri. Bráðnunartíminn á Grænlandi er frá júní og fram í ágúst en mesta bráðnunin á sér stað í júlí og því vekur þessi mikla bráðnun nú í júni mikla athygli.

CNN hefur eftir Thomas Mote, sem rannsakar loftslag á Grænlandi, að stöðunni nú megi líkja við það sem var í júní 2012 en það ár var metár varðandi bráðnun. Þessi mikla bráðnun núna skapar skilyrði fyrir enn meiri bráðnun er líður á sumarið því ísinn sem eftir er veikari en ella segir Mote.

Miðað við niðurstöður rannsóknar, sem voru birtar í vísindaritinu Proceedings of the National Academy of Sciences fyrr á árinu þá fjórfaldaðist bráðnun Grænlandsjökuls frá 2003 til 2013.