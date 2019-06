Óvænt uppgötvun – Voru forfeður okkar skakkir mörgum stundum?

„Reykjum okkur skökk.“ Þetta er ekki endilega setning sem heyrðist bara á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar því forfeður okkar hafa lengi vitað hvaða áhrif neysla kannabiss hefur. Það hefur verið notað árþúsundum saman af fólki sem kýs að lifa lífinu í öllu þokukenndara ástandi en margir aðrir.

Að minnsta kosti benda niðurstöður rannsóknar kínverskra og þýskra vísindamanna til þessa. Þeir hafa fundið sannanir fyrir að fyrir um 2.500 árum hafi fólk vitað hvaða áhrif kannabis, eða öllu heldur virka efnið í því (THC) hefur.

Videnskab.dk skýrir frá þessu. Fram kemur að vísindamennirnir hafi fundið leifar af kannabisi í 2.500 ára reykelsisbrennurum sem voru notaðir við útfarir í Pamir-fjallakeðjunni í Kína.

Lengi hefur verið vitað að kannabis var notað sem olía og var ræktað í Austur-Asíu árþúsundum saman en aldrei fyrr hafa fundist vísbendingar um að það hafi verið notað sem fíkniefni.

Rannsókn vísindamannanna sýndi að það var meira magn af THC í reykelsisbrennurunum en er í villtum kannabisplöntum. Í fréttatilkynningu frá Nicole Boivin, hjá Max Planck Institute for the Scinece of Human History, kemur fram að þessi uppgötvun styðji þær kenningar að kannabis hafi aðallega verið notað vegna þeirra áhrifa sem THC hefur á notendur þess. Þessi notkun hafi hafist í austanverðri Miðasíu og hafi síðan breiðst út til annarra heimshluta.