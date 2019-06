Skelfilegt myndband af ókyrrð: Þetta er ekki fyrir flughrædda!

Það er engum ofsögum sagt að farþegar um borð í flugvél ALK Airlines á leið frá Pristina í Kósóvó til Basel í Sviss hafi verið skelfingu lostnir. Mikil ókyrrð gerði vart við sig eins og meðfylgjandi myndband sýnir.

Atvikið átti sér stað á sunnudag en á myndbandinu hér að neðan má sjá þegar flugfreyja um borð tókst hreinlega á loft þegar ókyrrðin var sem mest. Flugfreyjan var að bera fram veitingar og tókst veitingavagninn einnig á loft með þeim afleiðingum að farþegar fengu yfir sig gusurnar af vatni, safa og heitu kaffi.

Í frétt ABC News kemur fram að einhverjir hafi fengið brunasár en alls leituðu tíu manns á slysadeild eftir komuna til Sviss.

Ókyrrðin gerði vart við sig um tuttugu mínútum fyrir lendingu en vélin lenti heilu og höldnu þrátt fyrir þessa ógnvekjandi reynslu. Flugfreyjan sem sést á myndbandinu slasaðist ekki og er við góða heilsu.

Frightening passenger video captured severe turbulence that sent a flight attendant and her drink cart into the ceiling during a flight from Kosovo to Switzerland.

According to an airline spokesperson, 10 passengers suffered minor injuries. https://t.co/IxYhOlFUtC pic.twitter.com/lfIm9db1Vx

— ABC News (@ABC) June 17, 2019