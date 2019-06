Hlýnun sjávar getur drepið sjötta hluta allra sjávarlífvera

Heimshöfin munu líklega tapa um einum sjötta hluta allra lífvera sinna fyrir lok aldarinnar ef loftslagsbreytingarnar halda áfram með óbreyttum hraða. Fyrir hverja gráðu, sem heimshöfin hitna um, er talið að heildarfjöldi sjávarlífvera minnki um 5%.

Þetta eru niðurstöður umfangsmikillar rannsóknar alþjóðlegs hóps vísindamanna. Rannsóknin var unnin með aðstoð tölvulíkans. Inni í fyrrnefndum tölum er ekki gert ráð fyrir þeim áhrifum sem fiskveiðar okkar mannanna hafa.

Ef losun gróðurhúsalofttegunda heldur áfram á núverandi hraða munu heimshöfin missa 17% af lífmassa sínum fyrir aldamót eftir því sem segir í rannsókninni. Hún var birt í síðustu viku í the Proceedings of the National Acadeym of Sciences. Fram kemur að ef hægt verður að draga úr losun koltvíildis út í andrúmsloftið sé hægt að takmarka tap lífmassans við um 5%.

Auk þess að hlýna af völdum hnattrænnar hlýnunnar þá eykst sýrustig sjávar og súrefnisinnihaldið minnkar.

Það eru stærstu sjávardýrin sem fara verst út úr þessari hlýnun en lífverur á borð við svif og bakteríur munu ekki fara eins illa út úr hlýnuninni.

Það er að sjálfsögðu mjög alvarlegt ef lífríki sjávar er ógnað enda treysta margir á höfin um mat eða lífsviðurværi sitt.