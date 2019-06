Martröð hvers húseiganda: Skólpið flæddi um öll gólf – Ótrúlegt myndband

Fjögur heimili í Massachusetts í Bandaríkjunum hafa verið úrskurðuð óíbúðarhæf, tímabundið að minnsta kosti, eftir á skólp tók að flæða upp úr salernum og um öll gólf. Ótrúlegt myndband hér neðst í fréttinni sýnir það sem blasti við íbúum.

Silvia Oritz, íbúi í Melrose, segir við WHDH að hún hafi varla trúað sínum eigin augum þegar hún heyrði dularfull hljóð koma frá baðherberginu. Þegar hún leit inn flæddi óhreinsað skólpið – og allt sem því fylgdi – upp úr klósettskálinni. Um gríðarlegt magn var að ræða og lak skólpið meðal annars inn í herbergi og undir húsið. Á þessari stundu alls óvíst hvort Silvia geti hreinlega búið í húsinu eftir þessa uppákomu. Þrjú önnur hús í nágrenninu lentu í eins uppákomu.

Gail Infurna, bæjarstjóri í Melrose, þar sem 26 þúsund manns búa, segir að starfsmenn bæjarins hafi verið að vinna að því að losa stíflu í stórri skolplögn þegar atvikið varð. Eitthvað fór úrskeiðis við þá vinnu með fyrrgreindum afleiðingum.

„Skemmdirnar á húsunum eru þess eðlis að það gæti tekið einhverja daga, jafnvel vikur, að laga þær,“ segir Infurna og bætir við að bærinn muni koma að þeim viðgerðum. Silvia dvelur nú á hóteli og er líklegt að þar muni hún dvelja eitthvað áfram.

Hér er hægt að sjá frétt NECN um málið.

SEWAGE BACKUP: People who live on Brazil St in Melrose say the DPW overpresurrized a blocked line which caused sewage to back up in to their homes. The residents say they have to shell out $ for cleanup until insurance covers. One resident caught it all on camera. @7News pic.twitter.com/e3kVWYZH7X

— Alex DiPrato (@AlexDiPrato) June 21, 2019