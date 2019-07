Geymdi filmurnar í 40 ár – Nú getur hann grætt milljónir á þeim

Fyrir 40 árum keypti Gary George stórt safn af notuðum filmum af bandaríska ríkinu. Hann ætlaði sér að selja sjónvarpsstöðum þær til að þær getu endurnýtt þær og tekið yfir þær. Þegar hann fór í gegnum filmurnar rakst á hann þrjár sem á stóð: „Apollo 11 EVA“ og þær ákvað hann að geyma. Það var snjall leikur.

Samkvæmt frétt The Guardian eru þetta einu upprunalegu upptökurnar af tunglendingunni 1969. Á þeim sést Buzz Aldrin meðal annars stinga bandaríska fánanum niður í jarðveginn á tunglinu. Á þeim er einnig að finna upptöku af Neil Armstrong mæla hina ódauðlegu setningu: „That‘s one small step for man, one giant leap for mankind“ þegar hann steig fyrstur manna fæti á tunglið.

Gary George, sem er nú 65 ára, sagði í samtali við Reuters að hann hafi ekki haft grænan grun um að filmurnar væru einhvers virði.

„Ég ætlaði bara að selja sjónvarpsstöðvum þær svo þær gætu tekið yfir þær.“

Það var faðir hans sem fyrst tók eftir NASA merkingunum á filmunum og hvatti hann til að geyma þær því hann var nokkuð öruggur um að þær væru mikils virði og það virðist hafa verið hárrétt mat hjá honum.

Þær verða fljótlega boðnar upp hjá Sothebys og er reiknað með að þær verði seldar á tvær milljónir dollara hið minnsta sem er auðvitað ágætis ávöxtun en Gary George greiddi um 200 dollara fyrir allar filmurnar á sínum tíma.

En það er ekki hægt að ljúka þessari umfjöllun án þess að skýra frá hvernig Gary George fékk nasaþef af að hann ætti hugsanlega þessar upptökur. 2006 viðurkenndi NASA opinberlega að stofnunin fyndi ekki upprunalegu upptökurnar frá tungllendingunni. Gary George hugsaði ekki meira út í það þegar hann heyrði það. En þegar hann var í fríi 2008 með vini sínum, sem starfar hjá NASA, áttaði hann sig á að það voru filmurnar hans sem NASA saknaði.

„Hann sagði: „Það virðist vera að við höfum glatað upprunalegu upptökunum okkar Apollo 11 EVA.““

Sagði Gary George um stundina sem hann áttaði sig á þessu og bætti við:

„Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá sat ég við borðið með bjór og svo sagði ég: „Fjandinn hafi það, ég á þær!““