Sjómaður birtir myndir af furðuverum úr sjónum – Magnaðar myndir

View this post on Instagram

Now I am very sorry that I did not take more pictures of this sea creature. Сейчас очень сожалею, что не сделал больше фотографий этого морского создания. Глубоководные удильщики – одни из самых удивительных морских обитателей, живущие на глубине от 1,5 до 3 километров. Визитная карточка этих рыб – видоизмененный луч спинного плавника, выступающий в роли приманки и по форме напоминающий удочку рыбака. На конце удочки, нависающей над огромным, с острыми иглообразными зубами, ртом, расположился небольшой кожный вырост, наполненный миллионами светящихся бактерий. Именно на его свет, как мотыльки на пламя, плывут другие, маленькие и не очень, жители океанского дна. Чтобы усилить производимый эской эффект, удильщик способен контролировать яркость и частоту вспышек. Для этого ему достаточно сужать или расширять кровеносные сосуды, регулируя количество поступающего кислорода, который «зажигает» или наоборот, «гасит» светящиеся бактерии. #seacreature #deepsea #anglerfish #scaryfish #deepsealife #deepseacreatures #удильщик #глубоководнаярыба #улов