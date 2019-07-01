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Mánudagur 01.júlí 2019

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Sjómaður birtir myndir af furðuverum úr sjónum – Magnaðar myndir

Ritstjórn Pressunnar
Mánudaginn 1. júlí 2019 22:00

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Roman Fedortsov, 39 ára sjómaður í Murmansk í Rússlandi, heldur úti býsna skemmtilegri Instagram-síðu. Á henni birtir hann myndir af allskonar fiskum og sjávardýrum sem orðið hafa á vegi hans í sjómennskunni.

Fedortsov vinnur á togara sem veiðir þorsk, ýsu og makríl að mestu. En það laumast líka allskonar furðuverur um borð eins og sjá á myndunum hér að neðan.

Fedortsov segir að flest þeirra dýra sem sjá má á myndunum hafi veiðst í Barentshafi og slóðunum þar í kring. Við ætlum ekki að leggja í að reyna að bera kennsl á þessi dýr. Það er þó ljóst að lífið í höfunum er býsna fjölbreytt.

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Elon Musk, bring me anything like that from Mars

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Big tasty beast Anglerfish Photo by @johan_mikkelsen_official, thanks!!! Интересный факт о спаривании. Самки гораздо больше размером, чем самцы. Процесс спаривания не быстрый, сначала самец кусает самку и удерживается на ее теле, пока она через некоторое время не начинает выделять ферменты, которые буквально спаивают их тела. Ко времени окончательного слияния происходит связь кровеносных сосудов и всех органов, за исключением яичек. К одной самке может прикрепиться несколько самцов, так что при оплодотворении она имеет спермы в таком количестве, что позволяет выживать этому виду рыб вот уже несколько миллионов лет. #seabeast #anglerfish #deepsea #deepseafish #seacreature #морскойчерт #глубоководнаярыба

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Офиу́ры, или змеехвостки — класс донных морских животных из типа иглокожих. Название «змеехвостки» они получили за своеобразный способ передвижения: когда они ползут по дну, их лучи извиваются подобно змеям. Строение большинства живых существ в мире, включая людей, имеет двустороннюю симметрию. Вы можете провести прямую линию вдоль тела, которая разделит его на две одинаковые половины. Офиуры имеют радиальную симметрию, что наделяет их удивительными возможностями. Исследования показали, что офиуры способны назначить любую из своих пяти конечностей головой, а остальные четыре использовать в качестве ног. Чтобы повернуть, животному не нужно разворачиваться, а достаточно сменить «голову» и продолжить движение. У офиур, как и у морских звёзд, нет мозга, поэтому непонятно, что координирует их движение. В редких случаях было замечено, что животное может «перепутать» текущую голову с ногой и пойти «задом наперёд». Но всё же обычно этого не происходит, значит, движением офиуры руководит какой-то древний инстинкт. #офиура #змеехвостка #deepseacreature #seaanimal #brittlestar #ophiuroids

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Now I am very sorry that I did not take more pictures of this sea creature. Сейчас очень сожалею, что не сделал больше фотографий этого морского создания. Глубоководные удильщики – одни из самых удивительных морских обитателей, живущие на глубине от 1,5 до 3 километров. Визитная карточка этих рыб – видоизмененный луч спинного плавника, выступающий в роли приманки и по форме напоминающий удочку рыбака. На конце удочки, нависающей над огромным, с острыми иглообразными зубами, ртом, расположился небольшой кожный вырост, наполненный миллионами светящихся бактерий. Именно на его свет, как мотыльки на пламя, плывут другие, маленькие и не очень, жители океанского дна. Чтобы усилить производимый эской эффект, удильщик способен контролировать яркость и частоту вспышек. Для этого ему достаточно сужать или расширять кровеносные сосуды, регулируя количество поступающего кислорода, который «зажигает» или наоборот, «гасит» светящиеся бактерии. #seacreature #deepsea #anglerfish #scaryfish #deepsealife #deepseacreatures #удильщик #глубоководнаярыба #улов

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Sometimes people ask me which of my photos I like most of all. Hard to say. I Like this picture for example. P. S. It is wellknown monkfish(anglerfish). This fish looks terrifying, but its meat is very tasty. Caught in the Norwegian sea. Иногда меня спрашивают, какая из моих фотографий мне нравится больше всего. Трудно сказать. Например, эта фотография. P.S. Это уже хорошо знакомый вам морской черт. Эта рыба выглядит устрашающе, но ее мясо очень вкусное. Пойман в Норвежском море. #monkfish #anglerfish #морскойчерт #морской_черт

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Anybody home?

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