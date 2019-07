Dúndraði boltanum í Nadal: „Af hverju að biðjast afsökunar? Hvað á hann mikið af peningum?“

Ástralski tenniskappinn Nick Kyrgios hefur verið sakaður um óíþróttamannslega hegðun eftir atvik á Wimbledon-mótinu í tennis í gær.

Nick og Rafael Nadal, einn besti tenniskappi heims, áttust við og lauk leiknum með öruggum sigri Nadal. Nick var mjög pirraður í viðureigninni og á einum tímapunkti dúndraði hann tennisboltanum í keppinaut sinn.

Á blaðamannafundi eftir viðureignina viðurkenndi Nick að hann hafi ætlað að skjóta boltanum í Nadal. „Ég vildi hitta hann í bringuna. Hann ætti að geta tekið boltann á kassann. Mér er alveg sama. Af hverju ætti ég að biðjast afsökunar? Hversu marga risatitla á hann? Hvað á hann mikið af peningum inni á reikningnum?“

Óhætt er að segja að aðdáendur tennisíþróttarinnar hafi verið furðu lostnir á hegðun Nick og hafa margir kallað eftir því að hann verði sektaður eða hreinlega settur í keppnisbann.

Kyrgios hits big forehand right at Nadal 😲

Nadal was not happy about it..#Wimbledon pic.twitter.com/UidAKod19Q

— Vicehood.com (@Vicehood) July 4, 2019