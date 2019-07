Konan í þessu myndbandi gæti átt tuttugu ára fangelsi yfir höfði sér

Myndband sem sýnir konu opna ísdollu í einni af verslunum Walmart í Bandaríkjunum hefur vakið talsverða athygli.

Á myndbandinu sést konan sleikja ísinn í dollunni, setja svo lokið á og setja dósina aftur inn í frysti verslunarinnar. Myndbandið sem um ræðir var tekið í verslun Walmart í Lufkin í austurhluta Texas fyrir skemmstu.

Svo virðist sem um einhverskonar sjúkt grín hafi verið að ræða því konunni virðist skemmt sem og manninum sem tók myndbandið upp, en hann heyrist hvetja hana áfram.

Málið er hins vegar litið mjög alvarlegum augum og gæti konan í umræddu myndbandi átt yfir höfði sér tuttugu ára fangelsisdóm. Í frétt CBS er haft eftir lögreglu að búið sé að bera kennsl á konuna og hún eigi handtöku og ákæru yfir höfði sér.

Fulltrúi lögreglu segir að konan eigi yfir höfði sér ákæru fyrir að eiga við umrædda neysluvöru og stofna þannig heilbrigði fólks í hættu. Verði konan sakfelld gæti hún átt yfir höfði sér að lágmarki tveggja ára fangelsi en að hámarki tuttugu ára fangelsi. Lögregla vill einnig ná tali af manninum sem tók gjörninginn upp.

„Okkur er mjög brugðið að einhverjum skyldi detta þetta í hug,“ segir Gerald Williamson, fulltrúi heilbrigðiseftirlitsins í Lufkin. „Við tökum þetta mjög alvarlega og lítum á þetta sem stórglæp – sem þetta vissulega er.“

Fulltrúar Blue Bell, íssins sem sést á umræddu myndbandi, líta málið alvarlegum augum og innkallaði fyrirtækið allan ís í umræddri verslun í kjölfarið. Fyrirtækið telur að dósin sem konan opnaði hafi verið þar á meðal.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019