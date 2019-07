Sparkað af tónlistarhátíð vegna máls frá 1969

Hinn 81 árs gamli Peter Yarrow mun ekki koma fram á Colorscape-tónlistarhátíðinni í New York í september að kröfu hátíðargesta.

Ástæðan er sú að Yarrow hlaut dóm árið 1970 fyrir blygðunarsemisbrot gegn fjórtán ára stúlku. Árið áður, 1969, var Yarrow á tónleikaferðalagi þegar tvær systur, 14 og 17 ára, komu við á hótelherbergi hans til að fá eiginhandaráritun. Yarrow kom til dyra nakinn og viðhafði kynferðislega hegðun. Var hann dæmdur í eins til þriggja ára fangelsi en sleppt að lokinni þriggja mánaða afplánun.

Yarrow þessi er einna best þekktur fyrir vera í tríóinu Peter, Paul and Mary. Eitt þekktasta lag sveitarinnar var Blowin‘ in the Wind sem Bob Dylan samdi að vísu. Útgáfa Peter, Paul and Mary naut gríðarlegra vinsælda og seldist smáskífa sveitarinnar í 300 þúsund eintökum fyrstu vikuna eftir útgáfu.

Eitt af síðustu verkum Jimmy Carter Bandaríkjaforseta áður en hann lét af embætti var að náða Yarrow vegna brotsins árið 1969. Yarrow sagðist sjá mikið eftir gjörðum sínum og lýsti hann atvikinu sem sínum stærstu mistökum á ferlinum. Sagðist hann vona að náðun myndi hjálpa börnum hans að komast í skilning um að samfélagið hefði fyrirgefið honum.

Eftir að tilkynnt var að Yarrow myndi spila á hátíðinni fór af stað undirskriftarsöfnun þar sem skipuleggjendur hátíðarinnar voru hvattir til að endurskoða ákvörðun sína. Að lokum fór það svo að Yarrow var tilkynnt að nærveru hans væri ekki óskað lengur. Sögðust skipuleggjendur hátíðarinnar ekki hafa vitað af málinu þegar tónleikar hans voru bókaðir.