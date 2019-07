Óhugnanlegt morð á unglingsdreng – Ástæðan talinn vera rapp

Maður á þrítugsaldri í Arizona-fylki, Bandaríkjunum hefur verið ákærður fyrir morð á unglingsdreng. CBS-fréttastofan greinir frá þessu.

Morðið þykir ansi óhuggulegt, en sá ákærði, Michael Adams á að hafa drepið hin 17 ára Elijah Al-Amin af engri sérstakri ástæðu, nema jú vegna tónlistarinnar sem Elijah var að hlusta á.

Bæði Michael og Elijah voru í Circle K-verslun en þar á sá fyrrnefndi að hafa stungið þann síðarnefnda í hálsinn. Lögreglan handtók Michael og hafði eftir honum að að hann hefði myrt Elijah einungis vegna þess að hann var að hlusta á rapp-tónlist.

Elijah var mikill aðdándi rapp-tónlistar, en Michael Adams fannst honum vera ógnað af henni.

Árásin átti sér stað einugis tveimur dögum eftir að Michael var slept úr fangelsi.

Málið hefur vakið mikla athygli á netinu , þar sem margir lýsa því sem hatursglæp. Myllumerkið #JusticeforElijah hefur verið áberandi á samfélagsmiðlum.

Cory Booker sem leitast eftir því að verða forsetaframbjóðandi Demókrataflokksins hefur meðal annars birt Twitter-færslu um málið.

Another one of our children has been murdered in a heinous and unprovoked way—the DOJ must investigate this hate crime immediately. RIP Elijah. #JusticeForElijah https://t.co/0QaJiKudAf

— Cory Booker (@CoryBooker) July 8, 2019