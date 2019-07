„The Sussexes og The Cambridges“ – Hvað er að gerast hjá bresku konungsfjölskyldunni?

Þegar Harry prins og Meghan Markle gengu í hjónaband á síðasta ári voru breskir fjölmiðlar hæstánægðir. Hún var fallega bandaríska prinsessan sem gat komið með nýja og ferska vinda inn í bresku konungsfjölskylduna. Vinsældir hennar meðal þegnanna voru miklar og allt virtist í himanlagi.

En á síðustu mánuðum hefur staðan breyst innan konungsfjölskyldunnar og nær daglega flytja breskir fjölmiðlar fréttir af meintu ósætti Harry og Meghan við William og Kate en William er bróðir Harry og gengur næstur Karli föður þeirra að ríkiserfðum. Kate er eiginkona William.

Samkvæmt nýjum skoðanakönnunum eru vinsældir Meghan miklu minni en vinsældir Elísabetar drottningar, Harry og William. Vinsældir hennar eru á við vinsældir tengdaföður hennar. Meghan hefur fengið viðurnefnið „Duchess Difficult“ (erfiða hertogaynjan). En ekki nóg með það því samkvæmt fréttum breskra fjölmiðla eru komnir miklir brestir í samband bræðranna Harry og William en þeir hafa alla tíð þótt mjög nánir.

Harry og Meghan, sem eru hertogahjónin af Sussex, hafa slitið sig frá hertoganum og hertogaynjunni af Cambridge (það eru William og Kate). Af þeim sökum er nú talað um „The Sussexes“ og „The Cambridges.“

Áhugi Breta á konungsfjölskyldunni er mikill og nær allir ef ekki allir fjölmiðlar fjalla nær daglega um hana. Það eru sem sagt ekki bara götublöð á borð við Daily Mail og The Sun sem það gera, virðulegir miðlar á borð við BBC og The Times gera það einnig.

Miklar breytingar

Harry og William bjuggu áður báðir í Kensington höll í vesturhluta Lundúna en þar eru margar íbúðir fyrir konungborna. Þeir voru með sameiginlegt starfslið og stóðu saman að starfi Royal Foundation góðgerðarsamtakanna sem hafa úr milljónum punda að spila. Samtökin berjast meðal annars gegn fordómum í garð geðsjúkra, aðstoða fátæka í Bretlandi og reyna að bjarga dýrum í útrýmingarhættu. Nú hefur Harry dregið sig út úr starfi samtakanna ásamt Meghan og hafa þau stofnað eigin góðgerðarsamtök.

Þau eru einnig komin með eigin hirð og eru flutt úr Kensington höll til Fromore Cottage nærri Windsor kastalanum. Þau hafa ráðið fyrrum ráðgjafa Hillary Clinton sem almannatengslafulltrúa sinn. Endurbætur voru gerðar á Fromoro Cottage fyrir sem nemur hundruðum milljóna íslenskra króna áður en hjónin gátu flutt þar inn. Allt var þetta greitt með skattfé almennings.

Samkvæmt umfjöllun breskra fjölmiðla hefur gjáin á milli The Sussexes og The Cambridges farið stækkandi opinberlega og einnig er því haldið fram að hjónin deili sín á milli. William er sagður hafa ráðið Harry frá því að kvænast Meghan. Að Meghan sé stjórnsöm og hegðun hennar fyrir brúðkaupið hafi orðið til þess að Kate hafi brotnað saman og grátið. Talsmenn hirðarinnar hafa ekki tjáð sig einu orði um allan þennan fréttaflutning og reglulega er séð til þess að The Sussexes og The Cambridges sjáist saman og séu mynduð saman.