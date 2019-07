Samfélagsmiðlastjarna afhöfðuð í beinni á Instagram – „Ég er týpan sem virði fjölskyldugildi“

Bianca var myrt á hrottalegan hátt af Brandon Clark í Utica í Bandaríkjunum í gær. Málið er ekki síst sérstakt fyrir þær sakir að atburðarrásin virðist hafa átt sér stað fyrir opnum tjöldum á samfélagsmiðlum svo sem Instagram, 4chan og Discord.

Málið hefur vakið óhug á samfélagsmiðlum þar sem Brandon Clark deildi mynd af líkinu á Instagram-síðu sinni á sama tíma og hann myrti Bianca. Líkið var svo illa leikið að talað er um að hafi afhöfðað.

Myndin hefur núna verið tekin niður en þrátt fyrir það voru einhverjir sem vistuðu myndina og er hún nú í dreifingu. Fjöldi trölla deila myndinni undir myllumerkinu #ripbianca á Twitter. Sumir hafa jafnvel gengið það langt að útbúa sérstaka aðganga á Instagram til að tæla fólk í að sjá þessa óhugnanlegu mynd.

Á Instagram-síðu Brandon Clark má sjá textann „10/06/1997 – 7/14/19“. Auk þessara dagsetninga segir Brandon að núna finni hann ekki lengur fyrir sársauka. Það má því gera ráð fyrir að þarna sé um að ræða fæðingardag hans og síðan áætlaðan dánardag en Brandon á að hafa reynt að taka eigið líf eftir morðið.

Lögreglan í Utica á þó að hafa tekið ónafngreindan mann með alvarlega áverka upp á sjúkrahús þetta sama kvöld. Það er því ekki víst að honum hafi tekið ætlunarverk sitt.

Svona heldur Brandon lengi áfram en skiptir fljótt um skap, án þess að Bianca veiti honum svar

Brandon heldur áfram

Bróðir morðingjans deildi færslu á Instagram þar sem hann bað fólk um að hætta að áreita sig og fjölskylduna sína vegna verks bróður síns.

Liv Devins staðfesti andlát systur sinnar á Instagram-síðu sinni.

