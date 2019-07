Ein milljón manna hefur tilkynnt þátttöku í „innrás“ á Area 51 – „Förum að sjá þessar geimverur“

Samsæriskenningasmiðir hafa lengi haldið því fram að bandarísk stjórnvöld feli geimverur og fljúgandi furðuhluti í Area 51 í Nevada-eyðimörkinni. Nú hefur ein milljón manna skráð sig til þátttöku í „innrás“ á svæðið þann 20. september næstkomandi til að sjá geimverurnar sem eru sagðar vera þar.

Viðburðurinn nefnist „Storm Area 51: They Can‘t Stop All Of Us“ og var hann stofnaður á Facebook. Í texta á síðunni segir að hittast eigi við Area 51 Alien Center til að samhæfa inngönguna á svæðið.

„Ef við hlaupum með naruto stíl getum við farið hraðar en byssukúlurnar þeirra. Förum að sjá þessar geimverur.“

Samkvæmt frétt Sky er naruto hlaupastíllinn sérstakur hlaupastíll Naruto Uzumaki sem er aðalhetjan í japönsku teiknimyndaseríunni Naruto. Hann hleypur með handlegginn fyrir aftan bak.

Líklegt má telja að fyrirhuguð „innrás“ á Area 51 sé grín en stofnandi viðburðarins er einna þekktastur fyrir að birta ýmislegt gamanefni á samfélagsmiðlum.

Bandarískir fjölmiðlar segja að bandaríski flugherinn viti af málinu en hafi ekki viljað tjá sig neitt um það.

Area 51 er um 200 km frá Las Vegas og er harðlokað svæði sem almenningur hefur engan aðgang að. Ströng gæsla er þar allan sólarhringinn. Svæðið hefur lengi verið vinsælt viðfangsefni samsæriskenningasmiða og áhugafólks um geimverur og fljúgandi furðuhluti.

Það er opinber stefna bandarískra stjórnvalda að tjá sig ekki um það sem fer fram á Area 51 þar sem það varði þjóðaröryggi. Það var meira að segja ekki fyrr en 2013 að stjórnvöld viðurkenndi að svæðið væri til. Það var ekki til að draga úr áhuga samsæriskenningasmiða og fleiri á svæðinu.