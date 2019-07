Myndband sýnir Trump skemmta sér með dæmdum kynferðisafbrotamanni: „Sjáðu hana, þarna fyrir aftan… Þessi er heit“

Þetta myndband er síðan í nóvember árið 1992 og fannst í geymslu NBC sjónvarpsstöðvarinnar. Í myndbandinu má sjá Donald Trump skemmta sér ásamt Jeffrey Epstein um áratug áður en Epstein játaði sig sekan um vændiskaup.

Í gegnum árin hefur Epstein verið tengdur við fræga menn eins og Bill Clinton, Kevin Spacey og Chris Tucker. Epstein á að hafa flogið Tucker og Spacey til Afríku á einkaflugvélinni sinni og sagt að það væri í tengslum við góðgerðarmál.

Á sama tíma flaug Bill Clinton oftar en einu sinni í þessari sömu vél til einkaeyju sem var í eigu Epstein. Seinna meir var því haldið fram í réttarsal að Epstein hafi skipulagt orgíur á þessari sömu eyju.

Á einum tímapunkti í myndbandinu má sjá Trump grípa í konu og draga hana nær sér þar sem hann slær á afturendann á henni.

Forsetinn heldur því fram að hann hafi ekki talað við Epstein síðan hann játaði brot sín og að samband þeirra hefði ekki verið náið.

Í myndbandinu má þó sjá Trump gefa Epstein vænan skammt af persónulegri athygli.

Myndbandið var tekið upp í tengslum við þáttinn „A Closer Look“ þar sem átti að sýna lífstílinn hjá Trump sem þá var nýskilinn við konu sína, Ivana Marie Trump.

Forsetinn var umkringdur klappstýrum sem voru í bænum fyrir leik Buffalo Bills gegn Miami Dolphins. Konurnar fóru fögrum orðum um Trump og sögðu hann hressan gestgjafa.

Á meðan tónlistin ómar í bakgrunninum sést Trump heilsa Epstein ásamt tveimur gestum.

Það er erfitt að greina það sem fer á milli þeirra en Trump sést benda á konu og talar síðan við Epstein.

Epstein kinkar kolli og brosir. Næst sést Trump segja eitthvað við Epstein sem verður til þess að Epstein fer að skellihlæja.

Þrátt fyrir þetta segir forsetinn í dag að honum hafi aldrei líkað við Epstein.

Stjórnmálaskýrandinn Brian J. Karem deildi myndbandi á Twitter þar sem hann spyr Trump út í samband sitt við Jeff Epstein. Trump svarar ekki heldur bendir á himininn, segir að hann sé að fara að rigna og gengur síðan í burtu.

My question: Have you ever been to a social function with Jeff Epstein and underage girls. He pointed at the sky, said it was going to rain and walked off. ⁦@realDonaldTrump⁩ pic.twitter.com/AcPd3RFREV

— Brian J. Karem (@BrianKarem) July 17, 2019