Fáni Íslamska ríkisins dreginn að húni í alræmdum sýrlenskum flóttamannabúðum

Myndband af fánanum blaktandi við hún hefur farið víða á internetinu og vakið áhyggjur hjá mörgum.

Michael Krona, aðjúnkt við háskólann í Malmö, sérhæfir sig í áróðri IS. Hann hefur séð myndbandið á mörgum lokuðum vefsíðum meðlima IS og stuðningsmanna hryðjuverkasamtakanna. Á upptökunni sést fjöldi kvenna og barna hylla fánann. Samkvæmt frétt The Independent heyrist fólkið hrópa slagorð til stuðnings IS. Krona segir að myndbandinu sé dreift á skilaboðaþjónustunni Telegram, sem stuðningsfólk IS notar mikið, með skilaboðum um að „þetta séu ekki endalokin heldur upphafið því mæður okkar og systur viti hvernig á að ala börn upp til að verða óttalaus ljón“.

Þrátt fyrir að sigur hafi unnist á IS í Sýrlandi og Írak halda mörg þúsund stuðningsmenn IS til í flóttamannabúðunum en þær eru undir stjórn kúrdískra hersveita. Konum og börnum er haldið aðskildum frá körlum í flóttamannabúðunum. Óttast er að búðirnar séu eða verði gróðrarstía fyrir öfgahyggju og innrætingu hennar til kvenna og barna.

Women and kids in Al-Hol refugee camp raising #IS flag, and video spread on IS channels on Telegram with message "This is not the end but the beginning because our mothers and sisters know to to grow cubs to become fearless lions" pic.twitter.com/NBdyxXtLQ3

— Michael Krona (@GlobalMedia_) July 16, 2019