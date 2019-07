Segja að Facebook og Google geti fylgst með klámnotkun fólks á netinu

Hópur vísindamanna segir að stórhluti klámsíðna „leki“ upplýsingum til þriðja aðila um hverjir heimsæki síðurnar. Google er það fyrirtæki sem fær mest af þessum upplýsingum en Facebook er einnig að finna á listanum yfir þau fyrirtæki sem fá mikið af þessum upplýsingum. Þetta þýðir að sögn vísindamannanna að fyrirtækin geta fylgst með klámnotkun fólks á netinu.

Í rannsókninni, sem nefnist: Tracking sex: The implications of widespread sexual data leakage and tracking on porn websites“, kemur fram að Google og dótturfyrirtæki þess fái 74% af þessum upplýsingum.

Vísindamennirnir rannsökuðu rúmlega 22.000 klámsíður og komust að því að 93% leka upplýsingum um notendur sína til þriðja aðila.

Talsmaður Google neitaði í viðtali við The New York Times að forrit fyrirtækisins séu notuð til að safna upplýsingum sem þessum sem séu síðan notaðar til að ákveða hvernig auglýsingum á að beina að notendum.

Facebook er sagt fá 10% af þessum upplýsingum en talsmaður fyrirtækisins sagði að fyrirtækið heimili ekki að forrit frá því séu notuð af klámsíðum því það brjóti gegn notendaskilmálum Facebook. En fyrirtækið svaraði ekki hvort það hafi fengið þessar upplýsingar.