Var með augnlinsu í þegar hún fór í bað – Missti sjónina

Það reyndist konu nokkurri dýrkeypt að taka augnlinsurnar aldrei úr þegar hún fór í bað eða sund. Konan, sem er 41 árs Breti, fór til augnlæknis eftir að hún varð mjög viðkvæm í vinstra auganu og dró ekkert úr viðkvæmninni á tveimur mánuðum. Hún sagði lækninum að hún hefði verið með linsurnar í þegar hún fór í bað og sund.

LiveScience skýrir frá þessu. Þetta varð til þess að hún fékk sýkingu í augað en um sjaldgæfa tegund sýkingar er að ræða. Konan hefur nú misst sjónina á vinstra auganu en hægra augað slapp óskaddað.

Augnsjúkdómurinn sem um ræðir nefnist Acanthamoeba keratitis en hann er þekktur fyrir að valda varanlegri blindu og í verstu tilfellunum missir fólk augað. Sjúkdómurinn er oft afleiðing notkunar á augnlinsum.

Acanthamoeba er amaba sem er að finna í vatni, jarðvegi og í loftinu. Fólk, sem notar augnlinsur, á á hættu að smitast af henni ef vatn kemst í snertingu við linsurnar.

Fjallað var um málið í The New England Journal of Medicine.