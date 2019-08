Rekinn fyrir hommahatur – Sat sjálfur fyrir á forsíðu hommablaðs

Forsíðu umrædds eintaks blaðsins hefur mikið verið deilt á samfélagsmiðlum að undanförnu eftir að skýrt var frá því að ástralska ruðningssambandið hefði rekið Folau fyrir að deila myndum með áróðri gegn samkynhneigðum á Instagram. News.com.au skýrir frá þessu.

Elias Jahshan, sem var ritstjóri The Star Observer, 2014 segir að blaðið hafi ekki fengið að taka viðtal við Folau á sínum tíma og hafi því vitnað í ummæli talsmanns Bingham Cup sem sagði að Folau væri á móti hverskyns mismunum.

„Ég heyrði síðar að Folau hefði verið ánægður með að vera í blaðinu og að hann hafi verið ánægður með að fara í Bingham Cup treyju. Það voru engin merki um að Folau væri í nöp við samkynhneigða. En kannski vorum við barnaleg.“

Segir ritstjórinn fyrrverandi sem játar að eftirá að hyggja hefði það átt að klyngja bjöllum að Folau vildi ekki ræða við blaðið.

Folau segir sjálfur að hann sé fjarri því að vera á móti samkynhneigðum og að hann hafi verið á forsíðu The Star Observer til að sýna stuðning sinn við Bingham Cup. Hann var alinn upp í mormónatrú en skipti yfir í aðra trú á fullorðinsaldri. Hann hefur látið hafa eftir sér að samband hans við guð sé ástæðan fyrir góðu gengi hans í ruðningi.

Hey Israel Folau – remember when we used to be friends? 🤪 pic.twitter.com/m8tfZwChMn

